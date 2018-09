Soveria Mannelli, al via seconda edizione Università d’estate sull’Intelligence

Condividi

Il Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica Lorenzo Guerini inaugurerà domani 6 settembre alle ore 16 a Soveria Mannelli presso la Biblioteca “Michele Caligiuri” la seconda edizione dell’Università d’estate sull’Intelligence.

Venerdì 7 settembre alle 18 si affronterà il tema “L’analisi di Intelligence e le sfide criminali” con Alessandro Ferrara della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le conclusioni per sabato 8 settembre alle 18 saranno svolte dal sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. L’iniziativa è promossa dal Master in Intelligence dell’Università della Calabria. Parteciperanno studenti provenienti da tutta Italia. La manifestazione di domani verrà introdotta del Rettore dell’Università della Calabria Gino Mirocle Crisci, del componente del COPASIR Ernesto Magorno, del Direttore del Centro Studi Americani Paolo Messa e dal Direttore del Master in Intelligence dell’ateneo calabrese Mario Caligiuri. Alle lezioni interverrà, tra gli altri, anche il Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione Roberto Guarasci. Le lezioni verranno seguite da Radio Radicale e Liberi.tv ed è possibile seguire in diretta anche via streaming sulla pagina Facebook intelligence lab.