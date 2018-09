Siclari: “La scienza perde un uomo dal valore immenso, il prof. Boccia”

Condividi

«Apprendere e lavorare al fianco del Professor Antonio Boccia è stato un privilegio e mai dimenticherò i suoi insegnamenti. Ringrazio il rettore Eugenio Gaudio e l’Università per aver accolto insieme al parroco della pastorale universitaria della Sapienza il professor Boccia per l’ultimo saluto nel luogo al quale ha dedicato una parte importante della sua vita».

Il senatore Marco Siclari ricorda il suo insegnante e un uomo il cui impegno resterà indelebile nel tempo. Boccia è stato dal 1986 al 1993 sovrintendente sanitario del Policlinico Umberto I e presidente della Delegazione per la gestione del bilancio. Dal 1986 al 2013 direttore di Corsi di formazione e perfezionamento in Economia, Management ed Organizzazione Sanitaria della Sapienza Università di Roma. Dal 1993 al 2006 componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Dal 2010 fino al 2013 è stato direttore del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive e nonché della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Sapienza Università di Roma. Nel 2011-12 presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.

«Una vita dedicata alla scienza e alla cultura. Un impegno continuo a formare medici e professionisti. Con la sua dedizione ha lasciato a tutti noi un patrimonio inestimabile. Ho avuto l’onore e il piacere di avere grandi insegnamenti dal professor Boccia, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano, insegnamenti che oggi, da capogruppo del mio partito in Commissione Igiene e Sanità Pubblica, sento il dovere di applicarli in modo sano e costante nella speranza possano tornare utili a tutti i cittadini nel rispetto dell’art 32 della Costituzione che, ancora oggi, non è garantito in molte regioni.

Il prof. Boccia ha lasciato una grande eredità anche al Dipartimento di Igiene e Sanita Pubblica della Sapienza che oggi è rappresentato nel migliore dei modi dal Prof Paolo Villari.

Antonio Boccia, una grande figura dall’immenso valore morale da tutti riconosciuto, allievi e professori che lo ricorderanno tutti insieme domani nella Cappella dell’università La Sapienza.

Sarà l’occasione per dare un ultimo caloroso saluto a chi ha dedicato la sua vita agli altri con risultati brillanti. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutta la comunità che perde un’eccellenza della medicina e un grande uomo. Questo è il pensiero non solo di un politico ma, soprattutto di un allievo con la convinzione di interpretare il pensiero di quanti, come me, hanno avuto l’enorme privilegio di conoscere il professor Boccia».