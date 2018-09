Condividi

Si apre oggi l’Assemblea Diocesana presso il Centro pastorale di Locri dove, per due giorni, i rappresentanti di tutte le parrocchie si ritroveranno attorno al proprio vescovo, monsignor Francesco Oliva, per dare avvio al nuovo anno pastorale.

Don Armando Matteo,docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, aiuterà l’approfondimento del tema per l’Assemblea: “Giovani, fede e discernimento vocazionale”.

Il Direttore diocesano dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile, don Marius Okemba, presentando questa Assemblea ha dichiarato: “La Chiesa di Locri-Gerace accoglie come opportunità l’invito del Santo padre Francesco a volgere lo sguardo sul mondo giovanile e a dedicare un ampio spazio alla pastorale giovanile e vocazionale. Cosciente che non si può parlare dei giovani senza prima parlare con i giovani ed averli ascoltati, la nostra Chiesa diocesana è convinta della necessaria conversione pastorale, da vivere con i pastori disposti ad andare verso i giovani e il loro mondo. Parlando dei giovani -ha aggiunto- occorre il coraggio di ammettere che i tempi di ieri non sono quelli di oggi, se ieri la parrocchia era il centro della comunità, oggi, diciamo con grande realismo che le cose sono cambiate, i nostri giovani hanno altri interessi, ecco perché diventa sempre più lungimirante ribadire con forza il concetto di conversione pastorale. Non possiamo più aspettare i giovani e i fedeli cristiani sulla soglia delle nostre chiese, bisogna andare verso di loro, bisogna essere “chiesa in uscita”, come insegna Papa Francesco”.

Programma

Venerdì 28 settembre

Ore 16.30 Accoglienza iscrizioni

Ore 16.45 Preghiera e saluto Vescovo

Ore 17.00 Relazione di don Armando Matteo

Giovani e fede: che cosa significa essere cristiani, quando non si è più bambini?

Ore 18.00 Break

Ore 18.15 Laboratori

Ore 19.45 Conclusioni

Sabato 29 settembre

Ore 16.30 Preghiera

Ore 16.45 Relazione di don Armando Matteo

Pastorale giovanile vocazionale. Una prima mappa

Ore 17.30 Laboratori

Ore 18.15 Break

Ore 18.30 Condivisione sui laboratori svolti e dibattito

Ore 19.30 Conclusioni di monsignor Francesco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace