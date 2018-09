Settembre al Parco: prima giornata della rassegna “Catanzaro, le città nella città”

Condividi

Le origini bizantine di Catanzaro e non solo. Questo in estrema sintesi il focus della prima giornata della rassegna ” Catanzaro, le città nella città “, organizzata da CulturAttiva in occasione della manifestazione Settembre al Parco – Natutart 2018, che aprirà i battenti mercoledì 12 settembre alle ore 17.30 nella Sala Conferenze del Musmi. Illustri relatori daranno vita dei momenti tutti da assaporare, dedicati agli studiosi, agli appassionati, ma anche a tutte le menti curiose che vogliano capire le origini della nostra storia e del cammino che ci ha condotto ad essere quelli che siamo. Saranno con noi: la dottoressa Rosetta Alberto, direttrice del Museo Musmi e del Parco delle Biodiversità; la dottoressa Angela Rubino, presidente dell’associazione ” CulturAttiva “, il dottor Gianluca Lucia, de La Rondine Edizioni; il dottor Marcello Barberio, già sindaco Simeri Crichi, ex presidente della Provincia di Catanzaro e studioso del mondo bizantino; l’archeologo Francesco Cuteri, uno dei massimi esperti della storia bizantina in Calabria e Mario Saccà, autore del volume “Orme di Bisanzio” (La Rondine Edizioni), i cui contenuti saranno il punto di partenza dell’incontro, che sarà moderato dalla dottoressa Teresa Benincasa, giornalista e già consigliera comunale di Lamezia Terme.

Valore aggiunto dell’evento, la presenza dello stand dei maestri vasai dell’Atelier Decò Art di Squillace, la cui arte millenaria di origine bizantina, si collega al tema dell’evento.

Di seguito il programma della rassegna

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE – Sala Conferenze Musmi

17.30 Presentazione del volume “La seta a Catanzaro e Lione”, di Angela Rubino. Con la partecipazione dell’archeologo Francesco Cristiano, che svelerà una storia sconosciuta sepolta sotto i nostri piedi.

Anfiteatro del parco

19.00 Sfilata di moda “Le trame dell’arte e dell’etnia” a cura dell’associazione Progetto Caraffa. Con la partecipazione straordinaria dell’artista internazionale Rosa Spina.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE – Sala Conferenze Musmi

17.00 ReIazione dell’archeologo Francesco Cristiano sugli edifici di culto extra moenia presenti nel territorio di Catanzaro.

17.30 – Performance teatrale a tema a cura di Francesco Passafaro.

SABATO 15 SETTEMBRE – Sala Conferenze Musmi

17.00 Relazione dell’archeologo Francesco Cristiano sulla storia delle aree limitrofe rispetto al perimetro urbano della città di Catanzaro.

17.30 Performance teatrale a tema a cura di Francesco Passafaro.

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE – Sala Conferenze Musmi

17.00 – Presentazione del volume “Legendabria, leggende di Calabria”, di Loredana Turco e Silvana Franco.

All’interno del Parco delle Biodiversità saranno presenti: lo stand del dell’Atelier DecòArt, maestri vasai di Squillace (12 settembre); del Collettivo Rainbow (13 e 17 settembre); della Cooperativa Nido di Seta (13 settembre).

Nella sala espositiva adiacente il Parco delle Giovani idee, dal 14 al 20 settembre sarà fruibile la mostra fotografica a tema a cura dell’artista Anna Rotundo e dell’associazione “Terre Ioniche”.