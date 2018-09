Scalea – Attestati di apprezzamento per la pulizia

Condividi

Scalea pulita, nessun disagio, nonostante il notevole aumento demografico legato al flusso turistico. Obiettivo raggiunto.

Gli investimenti e gli accorgimenti messi in campo dall’azienda Ecoross, gestore del servizio di Igiene Urbana, con il supporto dell’Amministrazione comunale, degli uffici tecnici municipali e, soprattutto, con la collaborazione dei cittadini, hanno consentito a residenti e turisti di trascorrere una stagione estiva all’insegna del decoro urbano, riuscendo a mitigare i disagi.

Non sono mancati i ringraziamenti di amministratori di parchi e condomini alla Ecoross per “l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata nel lavoro svolto”. Premiati gli sforzi dei dirigenti e di tutti gli operatori della Ecoross, che sin dai primi di luglio hanno proceduto alla rimodulazione del servizio al fine di adeguarlo al notevole incremento della produzione dei rifiuti migliorando la qualità ambientale del territorio, in linea con gli impegni assunti dal management aziendale nell’incontro tenutosi presso la sala consiliare il 19 aprile u.s. tra Ecoross, Amministrazione Comunale e utenti (esercenti commerciali e amministratori di Parchi e condomini).

Scelte che si sono rivelate quanto mai giuste ed appropriate, come testimoniano anche le parole di apprezzamento di amministratori: “Il servizio è stato svolto con puntualità e massimo impegno, non c’è stato un solo giorno di disservizio…Finalmente su tutto il territorio di Scalea si è visto un cambiamento radicale, nella speranza che tutto ciò possa continuare negli anni futuri…” si legge in un altro passaggio di una missiva inviata all’azienda.

Tra le principali novità dell’estate 2018 l’anticipo dell’orario di raccolta dei rifiuti da parte di Ecoross: dallo scorso 1 luglio il servizio è stato effettuato a partire dalle ore 3.00, tutti i giorni e per tutte le tipologie di rifiuti, adeguando anche gli orari di conferimento per i cittadini così come stabilito da apposita ordinanza sindacale n. 15 del 6 luglio 2018 per l’ottimizzazione dei servizi di igiene ambientale e dei controlli degli organi di vigilanza.

Ecoross, come annunciato nell’incontro di aprile, ha messo in campo attività specifiche e nuovi investimenti, andando anche oltre i dettami del capitolato d’appalto, attraverso forniture integrative di attrezzature, potenziamento di uomini e mezzi, ulteriore attività di informazione e sensibilizzazione, riorganizzazione del sistema di raccolta con anticipo nelle ore notturne durante i mesi estivi.

Già dalla primavera, ad opera delle informatrici ambientali di Ecoross, è partita un’ulteriore attività di informazione e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolta alle utenze domestiche (Parchi e condomini) e commerciali, alle quali sono state consegnate ulteriori attrezzature ad integrazione e/o sostituzione di quelle già esistenti. Il cantiere di Scalea è stato potenziato, sia in termini di risorse umane sia in termini di nuovi mezzi in dotazione. Dallo scorso 1 luglio, infine, si è proceduto, così come annunciato, anche all’anticipo dell’orario di inizio del servizio di raccolta dei rifiuti.

L’azienda ha quindi rispettato tutti gli impegni assunti, per quanto di propria competenza ed extra capitolato, al fine di far fronte al vorticoso aumento della popolazione che, durante la stagione estiva, a Scalea passa da 11mila residenti a punte massime di circa 200mila presenze turistiche.

Alla luce dei soddisfacenti risultati raggiunti, si confida ancora nella collaborazione e nella sinergia fra tutti gli attori, elementi essenziali per mantenere alto il livello di decoro urbano e positivo il trend delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte.