Saracena (Cs) – Birra, prima barricata calabrese

Condividi

Management dell’identità, ritorno alla terra, valorizzazione dei territori e delle produzioni autentiche di qualità, capacità di fare rete.

Sono, questi, gli ingredienti del nuovo progetto imprenditoriale TRIP IN BARRIQUE, la prima barricaia in Calabria per la produzione di birre maturate in botte.

Nato dalla collaborazione tra il birrificio artigianale DE ALCHEMIA e la beer firm MALTONAUTA si materializzerà a SARACENA, Paese del Moscato Passit – Presidio Slow Food.

I due produttori condivideranno uno spazio di lavoro, un vero e proprio laboratorio all’interno del quale sperimentare nuove birre, fare tesoro delle competenze e delle esperienze acquisite e sviluppare nuove produzioni rigorosamente in legno, una pratica che nasce tanto tempo fa, prima dell’avvento dell’acciaio e che oggi è proiettata come non mai verso lo studio e la ricerca di nuovi sentori nel bicchiere.

TRIP IN BARRIQUE fa tesoro delle botti che hanno precedentemente contenuto i vini delle migliori cantine calabresi, autentico valore aggiunto del progetto.

Ogni birra quindi racconterà una storia fatta, oltre dell’esperienza dei birrai, del contributo unico di ogni botte.

Sarà presto possibile assaggiare i risultati delle prime produzioni di questi mesi. Per i curiosi e appassionati saranno organizzate da questo autunno visite guidate e degustazioni.