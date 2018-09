Rosarno (Rc) – Pronto il September Fest

Condividi

Si avvicina il September Fest, l’appuntamento tanto atteso dell’estate Rosarnese, organizzato dai Ragazzi di Piazza del Popolo, associati Anas zonale Rosarno, con il Patrocinio del Comune di Rosarno, che si terrà dal 7, al 9 settembre in Piazza Duomo.

Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, che hanno visto coinvolte migliaia di persone nella cittadina medmea, gli organizzatori per la terza edizione della Festa della Birra, hanno previsto una tre giorni fatta di street food, intrattenimento, attrazioni per bambini, ovviamente tanta buona birra, ed ospiti musicali d’eccezione.

Al September Fest si esibiranno, venerdì MANNA&RINO- Tributo ad Alessandro Mannarino e Rino Gaetano, sabato ci sarà il ritorno a casa dell’artista rosarnese Antonello Condoluci, Astronauti Quinter Project, mentre per la gran chiusura di domenica toccherà a Cosimo Papandrea animare e far danzare la Piazza.