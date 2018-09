Condividi

Ritorna la Gran festa del Pane ad Altomonte. Il tema dell’edizione 2018 è “Il Pane dell’Umanità” e si terrà sabato 29 e domenica 30 settembre e vede il ritorno di uno degli organizzatori storici dell’evento, lo chef Enzo Barbieri che della tradizione gastronomica ha fatto la propria missione di vita oltre che professionale e che ad Altomonte ha le proprie radici. La conferenza stampa di presentazione della Gran Festa del Pane di Altomonte si terrà venerdì 28 settembre nel Salone degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo.

La Gran festa del Pane è fortemente voluta dal commissario straordinario del Comune di Altomonte, il viceprefetto Eufemia Tarsia che, così come già fatto per il Festival Euromediterraneo, ha ritenuto doveroso mandare avanti un evento così importante per Altomonte e il territorio limitrofo nonostante la gestioen commissariale. L’organizzazione dell’evento è affidata, anche per quest’anno, a Officine delle Idee guidata da Antonio Blandi e vede il ritorno di chef Enzo Barbieri che in passato è stato ideatore e protagonista della Gran festa del Pane.

Saranno due giorni dedicati all’antica tradizione del pane e ai maestri panificatori della Calabria con uno sguardo diretto verso il concetto di “Pane senza confini” e che vede il pane come elemento di unione fra i popoli e i credi senza alcune differenze. Un Pane nel quale si riconosce tutta l’Umanità; un patrimonio universale che accomuna tutte le tradizioni. Due giorni dedicati a laboratori, stand, musica, mostre, cinema, incontri, degustazioni e, soprattutto, ai forni aperti nel centro storico di Altomonte.