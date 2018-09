Rende – Workshop “Analisi dei dati, marketing e tecnologie per il turismo”

Unioncamere Calabria – Desk Enterprise Europe Network (EEN)organizza e promuove, con la partecipazione di Fincalabra, il workshop tematico dal titolo“Analisi dei dati, marketing e tecnologie per il turismo”che si terrà giovedì 27 settembre 2018, a partire dalleore 15.30, presso la Sala “A” dell’Università della Calabria a Rende nell’ambito del Forum Internazionale “Cultural Heritage Matchmaking @SuperScienceMe”.

“Cultural Heritage Matchmaking”, evento promosso a supporto dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, organizzato daSPIN scrl partner regionale EEN (main organiser dell’evento) e co-organizzato da Unioncamere Calabria insieme ai membriEEN del Consorzio Bridg€CONOMIES, si terrà in occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2018, nell’ambito di“SuperScienceMe: Research at your Reach”, quinta edizione, organizzata congiuntamente dalleUniversità e istituti del CNR calabresi e dalla Regione Calabria.

“Cultural Heritage Matchmaking” (CHM2018) prevede: Sessioni B2B(incontri face-to-face pre-programmati tra aziende, centri di ricerca, operatori culturali pubblici e privati e istituzioni); Area demo(desk per dimostrazioni digitali e piccoli prototipi); Workshops tematici (approfondimenti su tematiche chiave e soluzioni innovative rivolti a operatori culturali e tecnologici); Conferenza finale (per raccontare a specialisti, educatori e appassionati le opportunità che nascono dall’incontro tra tecnologie e sapere umanistico).

Il workshop tematicoorganizzato da Unioncamere Calabriasarà focalizzato sugli strumenti innovativi e sulle tecniche di utilizzo dei Big Data per la valorizzazione del turismo e dei beni culturali, in coerenza e nel segno della continuità con le diverse iniziative già assunte dal Sistema camerale calabresee dalla Regione Calabria.. Nel corso dei lavori seminariali gli interventi tecnici saranno curati dai rappresentanti di IS.NA.R.T. scpa – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche; dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa (DII); di Fincalabra Spa, e Unioncamere Calabria.

“L’impegno di Unioncamere Calabria nell’ambito di questa importante e articolata iniziativa dal respiro europeo – spiega Maurizio FERRARA, Segretario Generale Unioncamere Calabria– si articola sia nell’azione di accompagnamento e assistenza di aziende, operatori culturali pubblici e privati alla partecipazione alla due giorni di incontri B2B internazionali sia nel coordinamento del workshop tematico “Analisi dei dati, marketing e tecnologie per il turismo”– specifica FERRARA– nel corso del quale sarà presentato anche il progetto di Fondo Perequativo dal titolo “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” coordinato da Unioncamere Calabria e partecipato dalle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia che vede il coinvolgimento attivo degli operatori culturali ed economici e degli stakeholders che a vario titolo operano nell’ambito della valorizzazione degli attrattori turistici calabresi.”

La partecipazione al workshop è libera ma è richiesta la registrazione entro il 26 settembre 2018 su: https://www.eventbrite.com/e/analisi-dei-dati-marketing-e-tecnologie-per-il-turismo-tickets-49603575630