Rende – Manna eletto presidente Ato Cosenza Rifiuti

Ieri mattina al ridotto del Rendano è stato eletto presidente Ato Cosenza Rifiuti il sindaco di Rende Marcello Manna. Si tratta dell’elezione dell’ambito territoriale per l’organizzazione del Servizio Rifiuti da parte dei comuni della provincia di Cosenza. Su 150 comuni convocati dalla provincia di Cosenza hanno partecipato al voto oltre 80 per cento dei comuni. Eletto Vice Presidente vicario il consigliere comunale delegato di Cosenza Vincenzo Granata e per i piccoli comuni il sindaco di Torano Castello Sabatino Cariati. Il presidente Manna ,con la sua squadra, avrà il compito della gestione dei rifiuti e della gestione degli impianti di smaltimento. La gestione dei rifiuti a sua volta è suddivisa in sei Aro (Aro Cosenza Rende, Aro Sibaritide, Aro Pollino, Aro Alto Tirreno, Aro Appennino Paolano, Aro Presila). Sono due, invece gli uffici territoriali per quanto riguarda la gestione degli impianti di smaltimento. Tra le altre funzioni il presidente dell’Ato Rifiuti della Provincia di Cosenza avrà il compito delle attività di ricognizione dei dati infrastrutturali da reperire: Comuni e Gestori; ha il compito anche di verifica del grado di realizzazione degli interventi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, avrà il compito di vigilare sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione del servizio di raccolta rifiuti, nonchè il controllo del rispetto del contratto di servizio anche nell’interesse dell’utente, dal punto di vista ambientale. Una funzione molto importante del presidente sarà anche quella di introdurre attività di formazione, studio e di supporto in materia ambientali e di monitoraggio degli interventi, rivolta agli enti Locali consorziati e ai Gestori. E’ anche molto importante la funzione di aggiornamento e manutenzione della base dati tecnici delle gestioni. Sono solo alcuni punti focalizzati di un percorso che in ogni caso si annuncia non facile e molto lavorato. Lo dice lo stesso sindaco di Rende Marcello Manna. E subito dopo la sua elezione a presidente confida che “ daremo particolare tutela ai piccoli comuni e a tutti quei comuni che hanno particolare virtuosismi nella raccolta differenziata.C’è tanto da lavorare ma c’è anche l’entusiasmo di provare a confrontarsi con un tema tanto difficile ma complesso come quello dei rifiuti nella provincia di Cosenza”.