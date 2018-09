Rende – La mappa degli interventi nelle strutture dell’infanzia

Condividi

Sono in via di ultimazione gli interventi di manutenzione avviati dall’amministrazione comunale di Rende nelle scuole dell’infanzia.

Le opere, stabilite sulla scorta di un finanziamento regionale con fondi destinati alle politiche sociali, sono state programmate nei mesi scorsi a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici effettuati negli edifici scolastici. Gli interventi di manutenzione promossi dall’Assessorato Comunale alle Politiche Sociali guidato da Annamaria Artese, consentiranno il ripristino delle criticità e la manutenzione delle strutture. Le misure di finanziamento intercettate dal Municipio, saranno reiterate anche il prossimo anno, questo consentirà un intervento ancora più puntale negli edifici. In questa prima fase del finanziamento, sono stati effettuati lavori di ripristino del tetto, per problemi di infiltrazione d’acqua nelle suole materne di Arcavacata, Saporito e via Bari, con realizzazione l’impermeabilizzazione del manto di copertura, effettuati inoltre interventi di riqualificazione degli ingressi. Predisposta la pavimentazione antitrauma nelle aree giochi delle scuole dell’infanzia, prima sprovviste. Tra gli interventi già avviati, attuata la riqualificazione del giardino dell’istituto Peter Pan a Via Londra dove sono state piantate diverse specie arboree ed essenze naturali, che saranno oggetto di programma di apprendimento dei più piccoli. Nelle scuole materne della città si sta provvedendo inoltre a lavori di ripristino delle funzionalità e sicurezza come ad esempio la sostituzione delle vetrate scheggiate o fessurate, pavimenti danneggiati, la messa in sicurezza degli infissi. “ Gli interventi stabiliti – sottolinea il sindaco Marcello Manna, rientrano nel quadro delle politiche di messa in sicurezza delle scuole avviate dalla nostra amministrazione. Molte strutture sono già state completate, si pensi ad esempio alle scuole di Saporito e di Sant’Agostino. Altre scuole, la De Coubertin e la scuola di via Vanni sono state interessate in questi mesi da un ingente finanziamento. Quest’estate è arrivato inoltre il via libera da parte del Ministero per avviare gli interventi di messa in sicurezza delle scuole nell’ambito del programma di riqualificazione antisismica. Nelle scuole si formano i cittadini, per questo è massimo il nostro impegno affinché le strutture possano ospitare al meglio i ragazzi e il corpo docente.”

Anche le restanti scuole saranno oggetto di piccoli, per ora, lavori di ripristino delle funzionalità e sicurezza come ad esempio la sostituzione delle vetrate scheggiate o fessurate, il ripristino dei pavimenti danneggiati, la messa in sicurezza degli infissi; naturalmente, vista la piccola entità del finanziamento, che, tuttavia, sarà rimpinguato il prossimo anno, non si potranno risolvere tutte le problematiche che provengono da decenni di mancata manutenzione, ma, come si dice, un passo alla volta si raggiunge qualunque meta, specie se l’obiettivo è il benessere dei nostri piccoli.