Rende (Cs) – Grande successo per il concerto di “Eman”

Condividi

Grande successo, ieri sera, per il concerto di “Eman” al Settembre Rendese. Un fiume di ragazzi ha letteralmente invaso Piazza Unità d’Italia. Un altro entusiasmante appuntamento della 53° edizione della rassegna curata dal direttore artistico Marco Verteramo.

Ad ideare la manifestazione, l’amministrazione comunale di Rende, fortemente voluto dal sindaco Marcello Manna. Cofinanziato dalla Regione Calabria con ”Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria – Annualità 2017”.

Protagonista il cantautore calabrese, seguitissimo dalle nuove generazioni. Una musica elettrizzante, quella di Eman, cantautore che sovrasta con la propria voce un tappeto di suoni elettrorock. E il suo singolo, Icaro è tra i brani più amati. Eman, al secolo Emanuele Aceto, è apprezzato soprattutto dalla critica di settore. Il suo album Amen, uscito per la Sony nel 2016, ha conquistato un ottimo piazzamento nella classifica FIMI. E lo è anche per i sold out registrati in concerti come quello di ieri sera a Rende. Un fenomeno giá affermato nel quadro della musica italiana d’autore, un artista con una poetica originale tra denuncia, provocazione ed ironia. Accompagnato dalla sua band: Mattia Masciari, che è anche il suo produttore artistico, Daniele Greco alla chitarra e Francesco Calabretta al basso. Eman ha confermato tutte le sue qualità che lo hanno in breve tempo imposto all’attenzione del pubblico e della critica a livello nazionale, infiammando i fan. Cantautore particolarmente originale e innovativo, ha sfoderato la sua straordinaria capacità di toccare diversi generi, privilegiando sempre testi impegnati e, in modo personalissimo, rock e dubstep. Uno dietro l’altro, ha presentato i suoi successi, da “Giorno e notte” a “Chiedo scusa”, fino ad “Amen”. Una serata ricca di colori e luci, un altro bel colpo per il Settembre Rendese.

Gran finale del cartellone sabato 29 settembre, alle ore 21.30. Un altro importante evento live che ricorderà un altro grande autore italiano, fil rouge della rassegna firmata dal direttore artistico Marco Verteramo. A chiudere la kermesse, il concerto “Lucio!” di Ron con un omaggio al grande Lucio Dalla. Un concerto che ripercorre alcuni tra i brani più importanti dell’amico e collega Lucio Dalla. Un viaggio nelle canzoni che i due hanno scritto insieme e che riproporrà l’indimenticabile repertorio di Dalla che Ron ha omaggiato con un album “Lucio!” uscito a marzo 2018.