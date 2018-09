Regione – Arruzzolo: “Collaboriamo allo sviluppo socio-culturale degli studenti”

Condividi

“Siamo lieti di accogliere, in questa Casa dei calabresi sempre aperta alle nuove generazioni e alla forza delle loro idee, i ragazzi del ‘R. Piria’ di Rosarno, istituto d’Istruzione Superiore che ha redatto il progetto internazionale Erasmus COOLT, alimentando lo spirito della cooperazione sul piano regionale e internazionale e collaborando allo sviluppo socio-culturale degli studenti e della comunità”.

E’ quanto annuncia il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo che lunedì prossimo, 10 settembre, alle ore 11, 00 nella sala Monteleone di Palazzo Campanella riceverà con il dirigente scolastico Mariarosaria Russo e il Project Manager Michele Oliva i partner del progetto che vede coinvolte diverse nazioni: Turchia, Italia, Spagna, Bulgaria e Germania.

“Sarà un’occasione di confronto importante che ruota intorno alla multiculturalità quale fattore fondamentale – dice Arruzzolo- per abbattere i muri e le differenze che ancora esistono tra i popoli e intraprendere un cammino all’insegna di nuove sfide innovative. diretto a esplorare i valori delle altre culture e di educazione alla pace. E’ il percorso – e questo ci inorgoglisce- messo in campo dal Piria di Rosarno che contribuisce, anche con Coolt, alla formazione di nuove generazioni pronti a cogliere le nuove occasioni di una Europa sempre in divenire, dove il dialogo e lo scambio rappresentano una grande ricchezza”.