Reggio Calabria,Agape:”Una alleanza educativa per l’integrazione scolastica dei Rom”

Con l’apertura dell’anno scolastico si ripropone la questione dei minori Rom e sulla necessità di garantire loro il diritto allo studio, base fondamentale per la loro formazione come cittadini e per la loro effettiva integrazione nella comunità Nel comune di Reggio sono circa 250 i minori interessati , secondo i dati forniti da due delle scuole che registrano il più alto numero di scritti: La Montalbetti Telesio e la Radice Alighieri di Arghillà. Scorrendo l’elenco di questi alunni ci si imbatte in assenze medie di 80-90 giorni, di tanti che arrivano alla quinta elementare senza avere il bagaglio minimo di apprendimento e che vengono promossi alla scuola media solo per evitare che possano convivere con coetanei più piccoli. Una problematica che è stata presa in carico anche dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che si è attivato ritenendo giustamente che un minore Rom che la scuola perde è candidato quasi sicuro ad un futuro di emarginazione e di devianza Un primo risultato positivo è stato quello della segnalazione da parte delle scuole del mancato assolvimento dell’obbligo scolastico premessa fondamentale per potere attivare gli interventi previsti dalla normativa come per esempio la garanzia del servizio di trasporto.. Importante è stato anche il dialogo che si è attivato tra i Giudici onorari e gli insegnanti grazie agli incontri che si sono tenuti nelle scuole, promossi dalla rete Alleanza educativa e dalla camera Minorile. Un percorso importante che andrebbe continuato e potenziato anche per non lasciare da soli gli insegnanti nella gestione di queste problematiche educative e sociali che si presentano complesse e non facili da risolvere. Anche l’assessorato alle politiche sociali ha attivato strumenti di programmazione per questa fascia di popolazione, sia all’interno delle scuole, sia nei quartieri interessati. E’ evidente che la questione dell’integrazione scolastica e sociale dei minori rom ha bisogno di essere affrontata non in termini emergenziali ma attraverso una programmazione mirata di interventi da attivare fin dall’inizio dell’anno scolastico coinvolgendo tutti i soggetti interessati che sono chiamati a elaborare un progetto organico in grado di intervenire sulle diverse criticità che impediscono a questi minori di potere avere quelle opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica e sociale previsti dalla nostra costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia”. Un tavolo che diventi anche un osservatorio permanente di rilevazione dei bisogni dei minori, delle risorse attivate per loro e delle criticità da affrontare Il Centro Agape propone pertanto l’attivazione di un gruppo di lavoro permanente promosso dalla Amministrazione Comunale che coinvolga gli istituti scolastici che hanno minori Rom iscritti, l’Atam per le problematiche del trasporto, l’azienda sanitaria provinciale, il garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, e le associazioni che hanno aderito alla rete per le alleanze educative.

Nei mesi scorsi è stata raccontata la bella storia di Davide Rom e sordomuto che ha conseguito la laurea all’accademia alle belle Arti, un importante esempio di emancipazione ed integrazione che non deve rimanere isolato ma può essere esteso a tutti i ragazzi Rom a condizione che sia garantito loro sostegno, accompagnamento, opportunità per valorizzare i loro talenti. Una ulteriore sfida per una città che pur tra mille problemi ha dimostrato in questi anni di essere solidale ed accogliente verso i più fragili.