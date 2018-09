Reggio Calabria – Workshop per sostenere micro-piccole e medie imprese

Vuoi trovare nuovi partner commerciali all?estero?

Partecipa al percorso formativo articolato in due giornate organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabriaper sostenere le micro-piccole e medie imprese del territorio nello sviluppo di competenze per aprirsi ai mercati internazionali.

Obiettivo del percorso è aiutare l?impresa a sviluppare una strategia di internazionalizzazione strutturata trasversalmente e vagliare direttamente le potenzialità commerciali dei propri prodotti.

Nel corso dei due incontri seminariali, dal taglio estremamente tecnico-pratico, saranno forniti strumenti e metodologie per facilitare la ricerca di contatti commerciali in target con la tipologia di impresa, di prodotto e le potenzialità imprenditoriali.

La partecipazione ai seminari consentirà inoltre l?attivazione di incontri di assistenza personalizzata da parte di un esperto, su richiesta dell?impresa.

WORKSHOP N. 1

La ricerca dei partner commerciali

Venerdì 21 Settembre 2018, ore 9:00 – 13:00

WORKSHOP N. 2

Dove trovare le informazioni giuste per esportare

Venerdì 16 Novembre 2018, ore 9:00 – 13:00

