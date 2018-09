Reggio Calabria – Trasporto tifosi Reggina, FI: “Amministrazione Falcomatà dice no”

Condividi

Bocciato l’ordine del giorno sul trasporto gratuito per Reggina-Monopoli in vista della partita di domenica 30 settembre.

Forza Italia, dopo averlo annunciato sulla stampa, ha prontamente presentato in occasione del Consiglio Comunale del 28 settembre un Ordine del Giorno volto ad impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad individuare e autorizzare un sistema gratuito di trasporto, magari fruendo degli autobus Atam, per il collegamento con il campo neutro in cui verrà svolta la partita Reggina – Monopoli, consentendo agli abbonati di poter giungere al luogo di destinazione senza ulteriore aggravio di spesa.

Una proposta avente come prima firmataria il capogruppo Mary Caracciolo e sostenuta pienamente dai colleghi Lucio Dattola, Pino D’Ascoli, Tonino Maiolino e Massimo Ripepi, che si è scontrata contro una vera e propria barricata ostruzionistica alzata dalla Maggioranza.

Un atto che sarebbe stato dovuto nei confronti di una tifoseria e di una squadra, ingiustamente “accusata” dall’attuale Amministrazione Falcomatà di essere stata artefice della chiusura dello stadio Oreste Granillo.

Ribadiamo che non è possibile far ricadere sui cittadini, tifosi e non responsabilità evidentemente imputabili solo a codesta Giunta Comunale, che dimostra giorgio dopo giorno di navigare a vista in mancanza assoluta di progettualità.