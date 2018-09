Reggio Calabria – Torna il Pd con il Cantiere Nord

Condividi

Affollata assemblea pubblica promossa dai circoli di Archi, Gallico e Catona. Un vero e proprio cantiere dove i rappresentanti istituzionali di Comune, Regione e Città Metropolitana si sono messi a confronto per ragionare sulle cose fatte e sulle cose da fare..

Un primo importante passo in vista di quella che sarà la fase congressuale già annunciata da tempo.

Una iniziativa che mette in luce come dalle periferie della città possa nascere quella fase di confronto necessaria per rilanciare il ruolo sociale e politico del Partito Democratico affermano all’unisono i segretari del comitato organizzativo.

Presente all’incontro insieme a tutta la giunta comunale il Sindaco Giuseppe Falcomatà che, incalzato dalle domande del moderatore, Mario Meliadò e del pubblico, ha raccontato gli interventi portati avanti dall’Amministrazione Comunale per la stabilizzazione degli Lsu, o ancora sul lavoro congiunto con Anas per la manutenzione stradale in tutta la zona Nord della città e anche riguardo le opere in cantiere che si conta di concludere prima della fine del mandato elettorale.

All’appuntamento hanno portato un apprezzato contributo anche il Capogruppo Pd in Regione Seby Romeo, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto ed il Vice Presidente della Giunta Regionale della Calabria Prof. Francesco Russo a dimostrazione di una ritrovata unità tra i vari assetti istituzionali.

Critiche sono state mosse durante l’iniziativa alle scellerate scelte del Governo Nazionale e su una assenza totale di programmazione in favore della Calabria e del Sud.

Un cantiere per ritornare ad essere presenti con la nostra comunità afferma Antonino Castorina Capogruppo del Pd a Palazzo San Giorgio e Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio. C’è la necessità di rimarcare l’esigenza di avviare e riorganizzare il Partito Democratico che deve e vuole tornare ad essere centrale nelle scelte strategiche che riguardano la nostra comunità.