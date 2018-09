Reggio Calabria – Telefono amico corso di formazione

Condividi

L’associazione di Volontariato Telefono Amico comunica che sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per nuovi volontari.

Il Telefono Amico è un servizio di ascolto e dialogo rivolto a tutte le persone che, soprattutto nei momenti di crisi o di solitudine, cercano, attraverso il mezzo telefonico, un canale di comunicazione con laltro per trovare ascolto e stabilire un dialogo significativo con una voce amica. Si tratta dunque di un servizio che si propone di rispondere con la solidarietà via cavo ad un bisogno sempre più emergente che è quello della RELAZIONALITÀ.

Il Telefono Amico di Reggio Calabria fa parte della rete nazionale Cevita- Centri in Rete ed offre la possibilità di una linea telefonica 24 h su 24

Il corso, completamente gratuito, sarà gestito dai Formatori dellAssociazione, si articolerà in incontri seminariali, preferibilmente il sabato mattina, o valutando di volta in volta le esigenze degli aspiranti Volontari

Per aderire all’iniziativa si può telefonare o mandare un WHATSAPP /SMS con i propri dati al numero 3371021647, oppure inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: telefonoamicoreggiocalabria@gmail.com