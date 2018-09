Reggio Calabria, teatro: domenica lo spettacolo “Il morto sta bene in salute”

Ritorna il grande spettacolo teatrale della Compagnia Extra Oram di Straorino (RC) nella prestigiosissima location della piazza del Castello Aragonese, dal titolo “Il morto sta bene in salute”, due atti comici in dialetto calabrese di Gaetano Di Maio con la Regia di Francesco Camera.

Sotto la meticolosa organizzazione delle Festività Mariane, la compagnia Teatrale si esibirà Domenica 9 Settembre alle ore 21.30.

“Un appuntamento molto atteso in città, in grado di richiamare tanti amanti del teatro e non solo. Sarà una serata intensa durante la quale molti seguaci della nobile arte teatrale potranno ritrovarsi nella prestigiosissima piazza centrale della nostra città ai piedi dello straordinario Castello Aragonese,

Abbiamo cercato di mettere in campo tutte le energie possibili affinché attorno alla Festa della nostra amata Maria possano prendere vita una serie di eventi che non coinvolgano solo i diretti interessati o gli esperti di questa splendida arte, bensì tutto il territorio che, proprio dalle iniziative culturali come questa, può trarre promozione vista la numerosa presenza di partecipanti che ci auguriamo accorrano.

Invitiamo tutti pertanto a partecipare a questo momento di festa ed aggregazione, la Compagnia Teatrale Extra Oram di Straorino vi aspetta”.