Reggio Calabria – Stabilizzazione Lsu Lpu comunali, soddisfatti Delfino e Quartuccio

“Dopo circa 20 anni, di amore, litigi, scioperi e riappacificazioni, siamo arrivati al fatidico “Si”. Era l’ottobre 2014 quando ricordavamo insieme all’attuale sindaco Giuseppe Falcomatà, che i progetti LPU-LSU iniziarono con il papà Italo, e auspicavamo che questa Amministrazione li portasse alla stabilizzazione definitiva chiudendone il cerchio – scrivono Demetrio Delfino (Presidente Consiglio Comunale) e Filippo Quartuccio ( Consigliere Comunale).

“Gli impegni presi di fronte ad un’ affollata assemblea nell’allora segreteria del candidato Sindaco sono stati mantenuti. Questo ci fa onore come amministrazione di centrosinistra poiché non potevamo deludere i sogni e le speranza di 104 famiglie. Il lavoro è e dovrà essere sempre la priorità per un governo cittadino che si ritiene progressista.

Oggi, 25 Settembre 2018, grazie alla delibera approvata dalla Giunta Comunale inerente l’aggiornamento del piano Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2018/2020 e, l’approvazione del piano triennale del fabbisogno per gli anni 2019/2021 otteniamo un risultato straordinario,storico. Difatti, grazie alla legge Madia ed al contributo della Regione Calabria, 104 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità passeranno dalla precarietà assoluta ad un contratto a tempo indeterminato. Lavoratori che occupano settori importanti e nevralgici dell’amministrazione con competenze acquisite nel tempo e che oggi possono sentirsi sicuri di un futuro certamente stabile e tranquillo. A loro vanno le nostre congratulazioni per aver saputo “resistere” e “insistere”. Naturalmente intendiamo ringraziare Consiglieri, Assessori, dirigenti e sindacati che, con grande sinergia, sono riusciti, nonostante le difficoltà, a trovare la strada per la stabilizzazione fortemente voluta, come da programma elettorale, dal nostro Sindaco Avv. Giuseppe Falcomata’ a cui va quindi il merito più grande, ossia quello di aver realizzato quanto promesso in campagna elettorale”.