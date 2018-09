Reggio Calabria – Spettacolo di beneficenza contro il randagismo

Condividi

L’associazione animalista no profit “Facciamo Branco”, costituita nel 2016 e operante sul territorio di Corigliano-Rossano (CS) con lo scopo di arginare il fenomeno del randagismo, lancia una raccolta fondi a sostegno della propria campagna di sensibilizzazione e lo fa con una cena-spettacolo di beneficenza che si terrà sabato 22 settembre dalle ore 21 in poi presso il ristorante “Perla Nera” in c.da Momena sul lungomare di Rossano.

L’evento avrà lo scopo di far conoscere l’operato dell’Associazione, trovare fondi che saranno destinati ad aiutare i randagi recuperati ed in cerca di adozione e sensibilizzare i cittadini sul tema dell’abbandono, ancora troppo frequente e vera piaga del nostro territorio.

Tra momenti di riflessione ed ironia presenterà l’evento il Direttore di “Radio Sun” Eugenio Bisogni, mentre ospiti della serata saranno la cantante Valentina Borrino, la ballerina Giulia Bellani e l’addestrastrice cinofila ENCI e Vice-Presidente dell’ Asd “Grey Wolf” di Piano Lago (CS) Valentina Ricca.

Nell’invitare cittadini ed associazioni “Facciamo Branco” continua a ribadire come quello del randagismo non possa essere un problema esclusivo dei volontari, bensì della comunità tutta.