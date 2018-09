Reggio Calabria – Rao: “Cannizzaro si documenti prima di parlare”

Condividi

Gaetano Rao sulle recenti dichiarazioni di Francesco Cannizzaro in ordine alla situazione politica della città metropolitana di Reggio Calabria.

“Il giovane Cannizzaro farebbe bene, prima di parlare, a documentarsi e riflettere sulle cose che vuole dire, al fine di evitare una reazione scomposta e nervosa che mal si concilia con il ruolo istituzionale che ricopre. Quella che lui in modo irriguardoso bolla come una provocazione ed piccola riunione tra amici è stata, invece, una delle poche occasioni che Forza Italia si è data per dibattere della situazione politica cittadina e delle sue problematiche. Riunione avvenuta in una modalità pubblica, trasparente ed inclusiva, come è nello stile consolidato delle personalità che vi hanno preso parte.

Ricordo a Cannizzaro che al tempo di quando lui, adolescente, frequentava le scuole medie, il sottoscritto unitamente, tra gli altri amici, allOn. Nino Foti aderiva e fondava in Calabria il partito di Forza Italia condividendo, senza se e senza ma, il percorso politico di Silvio Berlusconi. Quello stesso partito in cui con Foti continuiamo a militare ininterrottamente con orgoglio, senza ambigui cambi di casacca. Quello stesso partito a cui il giovane Cannizzaro probabilmente ha aderito da poco, pochissimo tempo, atteso che lo ricordiamo fino a qualche mese fa capogruppo in Consiglio Regionale di altro movimento politico. Né lo ricordiamo inoltre tra i candidati di Forza Italia alle regionali del 2014, né alle provinciali di Reggio Calabria del 2011.

Se proprio vuole esercitare il ruolo di Coordinatore provinciale del partito, il giovane Cannizzaro provi ad essere inclusivo, impari a rispettare le opinioni degli altri, la storia politica delle persone, la coerenza delle idee. Provi a conoscere la storia di questo partito sul territorio e le personalità che lo hanno tenuto in vita quando altri preferivano giocare con altre magliette.

Non si dolga di non essere riconosciuto come capo. Forza Italia a Reggio Calabria non ha bisogno di capi, men che meno in questo particolare momento storico.

Al contrario, apprezzi la vitalità delle idee e, soprattutto, il contributo di dinamismo e competenza degli amici di Forza Italia, come Pino d’Ascoli e Nuccio Pizzimenti, finalizzato a strutturare un proposta politica ed amministrativa di alternativa e cambiamento della città di Reggio Calabria”.