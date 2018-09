Reggio Calabria – Pizzimenti(Fi): “Centro Storico è invaso da rifiuti, una vergogna”

Condividi

“Sindaco Falcomatà ieri non è stata ritirata la spazzatura “organico”, il Centro Storico è invaso da rifiuti, una vergogna, segno anche di una inadeguata Amministrazione comunale”

È quanto affermaNuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria – spiega l’azzurro i residenti sono veramente seccati dall’arroganza e dalla scarsa considerazione riservata dal sindaco Falcomatà sempre più incapace di amministrare la nostra Città”.

Conclude Nuccio Pizzimenti: “È inconcepibile il comportamento irrispettoso e l’arroganza messa in campo dal primo cittadino, che offende la dignità della cittadinanza, chiediamo al sindaco il motivo di quanto si sta verificando, vi sono anche ratti sui portoni delle abitazioni, auspichiamo che prossimamente non abbiamo la visita dei cinghiali per le strade. Abbiamo atteso fino alle ore 14.00 di oggi la situazione in essere non è più sostenibile in quanto si è anche accumulato il ritiro del multimateriale previsto per oggi”.