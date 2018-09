Reggio Calabria – Penultima sagra dei Cantastorie

Condividi

Siamo alla 32ma edizione. Con le feste patronali si rinnova l’appuntamento che il “Rhegium Julii” organizza in collaborazione con Otello Profazio nella storica Piazza Castello di Reggio Calabria.

La sagra dei Cantastorie consente alla Città di approfondire la conoscenza dei miti, delle tradizioni e dei canti popolari di tante Regioni italiane attraverso le storie raccontate da protagonisti di primo piano.

Non possiamo dimenticare in passato la presenza di personalità straordinarie come la siciliana Rosa Ballistreri, o la sarda Maria Cartao i napoletani Roberto Murolo e Fausto Cigliano, il lucano Piero Basentini.

Quest’anno Profazio, che lunedì 10 alle ore 21.30 si esibirà nella splendida piazza del Castello Aragonese, si avvarrà di una partner formidabile, Francesca Prestia diventata nel corso degli anni un simbolo della cultura grecanica e delle minoranze linguistiche.

Con questa coppia di grande attrattiva sono stati invitati altri protagonisti molto noti della canzone popolare calabrese, Celeste Iritano, Diego Pizzimenti con il suo gruppo (tarantelle, organetto e zampogna) e Peppe Piromalli.

L’occasione sarà utile a Profazio per presentare il suo ultimo lavoro: La storia – Ballata consolatoria del popolo rosso.