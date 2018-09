Reggio Calabria – Ordine dei commercialisti, una giornata di confronto

Condividi

Una bella mattinata di confronto questa mattina per i 70′ anni dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria.

Se riparte il Mezzogiorno, riparte il Paese. Questa è l’idea dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria che hanno promosso un forum per oggi presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria. Questa occasione ha celebrato nel migliore dei modi anche il settantesimo compleanno dell’ordine professionale che, con rinnovato impegno, vuole porsi come interlocutore attento delle Istituzioni. Oltre al forum, il programma ha vissuto altri due momenti altrettanti importanti come la rappresentazione della “Traviata” al Teatro comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, il 20 settembre, e la cena di gala nella serata di oggi 21 settembre presso il ristorante Kalura.

Un modo nuovo per confrontarsi e discutere, quello promosso dai commercialisti reggini, per discutere sulle possibili visioni condivise per il rilancio del Sud.

Dopo i saluti iniziali delle Istituzioni presenti, si è proseguito con la discussione di temi di stringente attualità quali il ruolo dei commercialisti al Sud; Big data e sviluppo delle infrastrutture; Lavoro e Legalità; Professionisti e Previdenza; Idee e progetti per i giovani del sud.

Sono intervenuti: Achille Coppola, Consigliere Segretario del Cndcec; Roberto Moro Visconti, docente di Finanza Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Massimiliano Ferrara, docente di Matematica per le Scienze economiche all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e componente del Crios dell’Università Bocconi di Milano; Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria; Maria Grazia Arena, presidente del Tribunale di Reggio Calabria; Sandro Villani, vicepresidente della Cassa dei Dottori Commercialista; Luigi Pagliuca, presidente della Cassa dei Ragionieri e Fabrizio Sammarco, Ad Italia Camp. Dopo il talk con gli esperti, moderato da Marino Longoni, direttore di Italia Oggi, ha avuto un dibattito sul tema “Quale sviluppo per il Mezzogiorno? Visioni a confronto” a cui sono intervenuti i consiglieri nazionali del Cndcec e presidenti territoriali dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili grazie al ruolo di moderatrice della giornalista di SkyTg24, Mariangela Pira. Le conclusioni della mattinata di lavoro sono stati affidati al presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria, Stefano Maria Poeta.