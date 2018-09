Reggio Calabria, oggi nuovo appuntamento con l’associazione Cult3.0

Condividi

Nuovo appuntamento con l’Associazione cult3.0 che oggi (martedì 18 settembre) alle 19:00 darà il benvenuto a soci e cittadini nella “Ricicleria sociale e solidale” del circolo culturale di via Glauco 15. Il portavoce dell’associazione, la giornalista Emilia Condarelli e il coordinatore di ReggioLab Giuseppe Pinto, illustreranno, in presenza dell’assessore ai Lavori pubblici e Aumento raccolta differenziata Giovanni Muraca, lo stato di avanzamento dei progetti Orto didattico urbano, per il recupero dello spazio pubblico in via Baracca; Pietre cucite e Storie di mare; ReggioLab – Sportello del cittadino; Martedì Green, incontri sulla raccolta differenziata tra cittadini ed amministratori; e la Rete acquisti di Cult3.0 che promuove il lavoro e favorisce il risparmio dei cittadini.