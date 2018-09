Reggio Calabria – Nuovi Assistenti educativi per l’anno scolastico 2018/19

Condividi

Si è concluso con la consegna degli attestati il Corso di formazione per il conseguimento della qualifica

professionale di “Assistente Educativo”, presso la sede operativa dell’associazione Fo.e.Ma.- Group sita in Gioia Tauro in Via Nazionale 18 n. 375 ente accreditato dalla Regione Calabria per l’istruzione e la formazione professionale.

Il nostro augurio ai corsisti arrivati alla conclusione del loro percorso dopo 600 ore di formazione in aula, in

f.a.d.(Formazione A Distanza – on line) e stage, svolto presso le scuole di ogni ordine e grado della Piana di

Gioia Tauro(RC). Oggi si preparano ad entrare nel mondo del lavoro attraverso l’iscrizione nella Short list

della città metropolitana di Reggio Calabria, unico mezzo di reclutamento per le scuole secondarie delle

figure specialistiche, come appunto, l’assistente educativo, diventata ormai fondamentale nel panorama

scolastico, in quanto supporto all’insegnante di sostegno e di conseguenza degli insegnanti curricolari; con il

suo operato ed intervento mira a facilitare il processo di integrazione dell’alunno nel contesto classe, ad

agevolare lo svolgimento dell’iter didattico, stabilendo un rapporto basato sul l’empatia con l’alunno

affidato, il tutto con l’obiettivo di rendere sereno costruttivo il percorso scolastico. In tal senso il corso è

stato strutturato seguendo delle linee guida didattiche – pedagogiche che hanno visto al centro delle

materie di studio un ampio ventaglio di discipline, da quelle pedagogiche, psicologiche, sociali, giuridiche e

informatiche, per poter garantire una preparazione adeguata ad ogni esigenza, capace di spaziare dall’ uso

del materiale tradizionale agli strumenti compensativi, dalla conoscenza della patologia alle modalità di

intervento, riuscendo quindi a dare un notevole supporto e un valido aiuto. In tutto questo Fo.e.ma è

riuscito a garantire il meglio ai corsisti proiettandoli nel mondo del lavoro in modo adeguato e con

un’ottima preparazione.