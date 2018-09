Reggio Calabria – Nasce il Club Kiwanis K-Kids dell’Istituto Montebello-Saline

Condividi

Sabato 29 Ottobre alle ore 10.30 presso l’aula magna dell’istituto comprensivo Montebello – Saline, avrà luogo la cerimonia della consegna ufficiale della simbolica Charter che sancirà la nascita del nuovo club Kiwanis k-Kids “Insieme si può” alla presenza del Dirigente Scolastico Fortunato Praticò, dei docenti e degli alunni. La nascita di questo club K-Kids fortemente voluta e sponsorizzata dal Kiwanis Club RC Città dello Stretto, si colloca in linea con un programma che su scala internazionale coinvolge moltissimi giovani in età scolare.

In Italia si rivolge agli alunni delle scuole elementari mentre nel mondo sono già coinvolti ben otto Paesi con più di milleduecento Club. Con questa iniziativa, si vuole offrire la prima opportunità ai bambini delle classi IV e V della scuola primaria dell’istituto comprensivo Montebello – Saline, di fare tesoro dei principi kiwaniani e di applicarli nella vita quotidiana ed in particolare nel mondo scolastico. Grazie alla supervisione del presidente del Kiwanis Club RC Città dello Stretto Prof. Domenico Aquilino, delle tutor, le insegnanti Vincenza Moschella e Caterina Macheda, si avvieranno dei percorsi per sviluppare nei bambini sentimenti di solidarietà e senso civico spronandoli a perseguire lavorando tutti insieme, gli obiettivi nella realizzazione di progetti rivolti a tutti i bambini del mondo, facendo service nella scuola e nella comunità. La cerimonia vedrà anche la presenza delle massime autorità del Kiwanis Club RC Città dello Stretto: il Luogotenente in carica Francesco Garaffa, il Luogotenente eletto Leo Giovanni Andrea Casile, il sindaco del comune di Montebello Jonico Ugo Suraci, Autorità civili, Militari e religiose e i rappresentanti dei club della divisione 13 Calabria Mediterranea.