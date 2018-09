Reggio Calabria – Meetup 5Stelle soddisfatto per triplicazione voli

Condividi

In riferimento alle notizie emerse sulla stampa locale circa la triplicazione dei voli Reggio Cal – Roma Fiumicino della compagnia Alitalia, il Meetup Reggio 5 Stelle plaude all’intervento risolutore del Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che 5 giorni fa scriveva su Twitter “Ci stiamo lavorando duramente e siamo a un passo dal risultato: Alitalia a breve dovrebbe ripristinare i collegamenti tra Reggio Calabria, Roma e Milano.

La Calabria e tutto il Sud così si avvicinano al resto del Paese.

E’ un bel segnale cui ne seguiranno a breve tanti altri, Ieri, la SACAL ha comunicato l’accordo con Alitalia per l’intensificazione dei voli da Reggio Calabria a Roma e viceversa.

Come si vede, il ministro pentastellato Toninelli ha mantenuto la parola data, contrariamente ai parolai, Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, e il suo compagno di partito, governatore Oliverio, i quali non sono stati in grado, sotto i precedenti governi del PD, di affrontare seriamente il problema, aggravando addirittura la situazione dell’aeroporto reggino.

E’ un bel segnale, come ha twittato Toninelli, ma ora ne devono seguire a breve tanti altri, come il raddoppio dei voli per Linate con partenza la mattina e ritorno in serata, l’istituzione giornaliera delle tratte per Bologna, Pisa e Torino, la fine del monopolio Alitalia a vantaggio di compagnie low cost (come Ryanair) per collegamenti internazionali diretti, con un costo dei biglietti aerei uguale a quelli fissati in tutte le altre città italiane.

Ora gli attivisti pentastellati reggini del Meetup Reggio 5 Stelle, scesi in campo molte volte con sit-in davanti l’aeroporto e a piazza Italia con studenti e società civile, si adopereranno affinché prevalga il primario interesse ad efficienti collegamenti aerei da e verso Reggio Calabria, degni di una città metropolitana, che di metropolitano finora ha solo la giunta e i vari apparati burocratici, fonti di spesa improduttiva.