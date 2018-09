Reggio Calabria – Il 7 settembre incontro presso la libreria Ave

Condividi

Venerdì 7 settembre alle ore 18.00, nell’ambito degli appuntamenti con l’Autore in Vetrina, si terrà presso la libreria Ave l’incontro con il giornalista e scrittore Giovanni Tizian, prestigiosa firma dell’Espresso. Verrà presentato il suo ultimo lavoro, dal titolo “ Rinnega tuo padre” per Laterza editore. “ Rinnega tuo padre” è un libro estremamente significativo per Reggio Calabria, perché racconta l’importante lavoro del Tribunale Minorile di Reggio e del suo Presidente Di Bella per sottrarre i giovani alla ‘ndragheta, escludendo i boss dalla potestà genitoriale. Racconta anche la coraggiosa riflessione di alcune madri che si rivolgono al Tribunale per salvare i propri figli dalle grinfie dei padri appartenenti alla ‘ndrangheta, di ragazze e ragazzi che scelgono di allontanarsi dalle esperienze mafiose delle proprie famiglie, insieme all’impegno costante di associazioni come Libera per sostenere il difficoltoso cammino di emersione dalla logica criminale. A dialogare con Giovanni Tizian la giornalista e scrittrice Francesca Chirico.