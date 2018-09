Reggio Calabria – I Salotti Urbani del CSV fanno tappa al Circolo del Bridge

Condividi

Sabato 29 settembre alle 19:00 riparte dal Circolo del Bridge “Nicola Ditto” l’iniziativa itinerante ideata e promossa dal CSV dei Due Mari insieme a 19 associazioni di volontariato della città.

Un’iniziativa, quella di Salotti Urbani – spiega il presidente Ignazio Giuseppe Bognoni – che si muove contemporaneamente nella direzione della promozione del volontariato, consentendo ai volontari di ritrovarsi intorno ai valori che li accomunano, e dello sviluppo dei territori, creando occasioni di incontro e confronto tra le associazioni e le molteplici realtà e personalità che il contesto comunitario esprime.

Il format sarà quello delle “due chiacchiere” informali in luoghi di volta in volta diversi e con la parola “contaminazione” a far da filo conduttore. Un modo attraverso cui provare a costruire un’appartenenza condivisa, tessendo un più fitto tessuto comunitario a partire dalla commistione di esperienze diverse. Uno spazio corale in cui la pluralità di voci e di punti di osservazione rappresenterà la vera ricchezza.

Il Salotto Urbano del 29 settembre ha per titolo Quel posto chiamato presenza. L’arte di coltivare la consapevolezza di sé. Il tema si riferisce a quella dimensione personale e intima che ogni volontario, ma più in generale ogni essere umano, è chiamato a coltivare continuamente. Per non perdere di vista la sua interiorità, ma anche per misurarsi con i suoi limiti e con le sue possibilità, con i suoi talenti e le sue fragilità. Perché avere consapevolezza di sé, essere presenti a se stessi, essere capaci di leggersi dentro, è il presupposto indispensabile per essere presenza significativa nella vita degli altri. In questa tappa i volontari delle associazioni siederanno in salotto insieme a Marco Costantino, fotogiornalista, e a Mimmo Nasone, maestro di yoga. La giornalista Anna Briante avrà il compito di facilitare e stimolare il dibattito, coinvolgendo anche il pubblico presente che sarà chiamato a essere parte attiva dell’incontro; mentre i contributi scenici saranno affidati all’attore reggino Gaetano Tramontana, della Compagnia Spazio Teatro. L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.