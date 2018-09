Reggio Calabria – I consiglieri di cdx: “Anas, Falcomatà nominato capo-cantiere”

Condividi

“In questi ultimi giorni hanno preso avvio i lavori da parte di ANAS per la riqualificazione di alcune strade della Città di Reggio Calabria” – scrivono i consiglieri comunali di Forza Italia.

“L’evento è talmente sconosciuto dall’attuale compagine amministrativa di Palazzo San Giorgio da divenire ormai da giorni lo sfondo preferito per i continui selfie dell’esecutivo cittadino.

I lavori infatti sono effettuati da ANAS a titolo di elargizione compensativa (grazie ad un intervento dell’apparato burocratico settore viabilità della Città Metropolitana e non certamente grazie alla Politica), per un importo complessivo di circa 988 mila euro e riguardano il rafforzamento del piano viabile e l’installazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale nei tratti che subiranno un incremento del traffico veicolare in virtu’ dei percorsi alternativi previsti durante i lavori di manutenzione straordinaria dell’Autostrada tra lo svincolo di Campo Calabro e lo svincolo di Santa Caterina.

A turno così ogni giorno vediamo immortalati gli assessori e soprattutto il Sindaco Falcomatà a guardare l’esecuzione dei lavori.

Per ogni centimetro asfaltato il Sindaco Falcomatà ormai capocantiere emette urli di giubilo, dimenticando che é altra realtà (Anas) ad agire di fronte alla indolenza manifesta di una Amministrazione che non sa spendere le immani risorse che si hanno a disposizione. Fa tenerezza vederlo giocare e assistere ai lavori di rifacimento, come quei bimbi che scoprono all’improvviso i cantieri, le gru, e i mezzi meccanici in movimento e restano curiosamente assorti di fronte alla scoperta della tecnica. La verità é che la Città é ormai dis-amministrata e deve intervenire Anas per sostituirsi ad una Amministrazione imbarazzante, insipiente, che fa del vuoto pneumatico la matrice della propria azione politica.

Il PD, con a capo il Sindaco Falcomatà, evidentemente inadeguato all’amministrazione della Città diventa quindi mero spettatore dell’azione esecutiva su Reggio Calabria e si deve necessariamente affidare a terzi soggetti (ANAS) al fine di realizzare un qualche lavoro di ordinaria Amministrazione.

Uno spettacolo deprimente, quindi, vedere assistere il proprio Primo Cittadino a questo tipo di attività, ben sapendo che dovrebbero essere altri e più importanti progetti di respiro a impegnare le ore di lavoro del Sindaco della decima città metropolitana del Paese”.

Mary Caracciolo (Capogruppo)

Pasquale Imbalzano

Lucio Dattola

Giuseppe D’ascoli