Reggio Calabria – I complimenti di Falcomatà alla scrittrice Postorino

“Le più vive felicitazioni ed i più sinceri complimenti da parte mia e dalla comunità reggina per la scrittrice Rosella Postorino, vincitrice del prestigioso Premio Campiello con il suo romanzo “Le assaggiatrici” edito da Feltrinelli”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà complimentandosi con la scrittrice di origini reggine.

“Ancora una volta i talenti della nostra città dimostrano la straordinaria capacità di affermarsi in prestigiosi contesti internazionali – ha continuato il sindaco – dimostrando straordinarie capacità artistiche ed intellettuali, portando alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel mondo. La vittoria di Rosella Postorino rappresenta davvero un orgoglio per la nostra città. La aspettiamo per rivolgerle di persona il plauso e l’affetto della sua gente”.