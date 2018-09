Reggio Calabria – Festa di apertura dell’Associazione Italiana Persone Down

Condividi

L’Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria è lieta di annunciare, come ogni anno, la grande festa di apertura che si svolgerà domenica 23 settembre alle ore 17.30 presso la sala Pio X , attigua al Duomo di Palmi. L’evento vuole essere non soltanto un momento di accoglienza e convivialità, per dare il benvenuto ai nuovi iscritti ed il bentrovato ai vecchi soci, ma sarà una vera e propria presentazione delle attività, dei metodi e degli strumenti che saranno utilizzati durante l’anno. La scelta di svolgere questo incontro presso la sala Pio X a Palmi è dettata dalle numerose nuove richieste di iscrizione nella zona tirrenica, dove, dalla seconda metà di settembre, partirà un nuovo corso di educazione all’autonomia rivolto ai ragazzi con sindrome di Down dai 9 ai 14 anni.

<<Abbiamo scelto la sede di Palmi – spiega la coordinatrice Maria Giuffrida – perché sta iniziando una nuova attività che sembra molto bella nella zona tirrenica, dunque come abbiamo già fatto lo scorso anno con gli amici della zona ionica, vogliamo dare il benvenuto ai nuovi arrivati. Vi aspettiamo tutti!>Ad aprire l’assemblea saranno il presidente della sezione AIPD di Reggio Calabria, Bruno Arichetta e la coordinatrice Maria Giuffrida. Seguiranno poi gli interventi degli operatori Serena Pensabene, Angela Casile, Samuele Dara e Antonio Piromalli, che illustreranno tutti i corsi, i principi ed i metodi dell’associazione. L’incontro si chiuderà con un aperitivo offerto e preparato dalle famiglie, per concludere, come sempre al meglio, la grande festa iniziale targata AIPD Reggio Calabria.