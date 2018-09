Reggio Calabria – Evento promosso dall’Associazione Angeli Bianchi

Condividi

Gli angeli bianchi per l’ottavo anno consecutivo, confermano l’appuntamento con lo spettacolo solidale, il due ottobre, festa dei nonni e giornata degli angeli. Un evento importante per i volontari dell’associazione, che quotidianamente tra mille sacrifici e amore, fanno volontariato col cuore, aiutando famiglie e ragazzi in difficoltà, anziani, svolgendo anche attività presso la chirurgia pediatrica del Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria, diretto dal primario dott. Mariano Barbalace ed il suo splendido staff. Quest’anno per la prima volta, la serata sarà dedicata alla memoria di una persona, al maestro Antonio Bellantoni, scomparso prematuramente, poche settimane fa, grande musicista, la sua vita era la musica, un ragazzo umile, buono e dal cuore d’oro, sempre sensibile e vicino a chiunque, un ragazzo riservato che esprimeva tutta la sua passione tramite le note. Parte del ricavato, sarà devoluto al comitato Sissy la Calabria è con te, per sostenere le spese infinite della famiglia di Sissy Trovato Mazza, la nostra campionessa di calcio a 5 femminile ai tempi della pro Reggina, campionessa di sorrisi e di umiltà e altruismo, attualmente in coma, dopo un misterioso ritrovamento in fin di vita, nella città dove svolgeva servizio, perchè la nostra Sissy, da qualche hanno, era diventata agente di polizia penitenziaria, svolgendo con onore e dignità il proprio ruolo non perdendo mai il proprio sorriso, sorriso che tutti noi, vogliamo rivedere presto. Il cast della serata sarà composto dai due presentatori, Domenica Romeo e Maurizio Albanese; Antonio D’ausilio cabarettista e attore, direttamente da Zelig e Made in sud; Andrea Milasi autore, cantante e compositore di brani; Mario D’Alio cantante; Società Ginnastica Virtus Reggio, la bravissime campionesse d’Italia; le ballerine di Ishtar Belly Dance; durante la serata verrà premiata la campionessa mondiale di boxe femminile “Amira” Cannizzaro con il premio nazionale Angeli bianchi; il premio speciale “Un angelo tra noi” all’ill.mo dott. Antonio Marziale, garante dell’infanzia e dell’adolescenza; prevista anche la presentazione della squadra di calcio a 5 femminile di cui Angeli Bianchi è partner solidale. Non resta che riempire il piccolo ma caretteristico TEATRO METROPOLITANO – DLF di Reggio Calabria, il 2 ottobre alle ore 20:30, un piccolo gesto, per un grande progetto di solidarietà. Con l’occasione vorremo ringraziare per la disponibilità dimostrata in via eccezionale il direttore artistico dello stesso, Benvenuto Marra ed il presidente del dlf Franco De Marco. Per qualsiasi info: assoangelibianchi@hotmail.it .