Reggio Calabria – Domani Consiglio Generale della CISL

Domani martedì 11 settembre alle ore 9.30 presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si terrà il Consiglio Generale Rc della CISL. Relazionerà Rosi Perrone – Segretario provinciale, interverrà Paolo Tramonti – Segretario regionale.

Concluderà i lavori Luigi Sbarra – Segretario Generale aggiunto. Il Consiglio accoglierà la relazione di Rosi Perrone, centrata su temi di scottante attualità e soprattutto, delineata su quelle che sono le politiche e le sfide sindacali di cui la Cisl dovrà farsi carico. Lavoro, infrastrutture, Zes, diritti, scuola e welfare saranno i pilastri sui quali poggerà l’intervento del Segretario provinciale, esplicati attraverso un unico filo conduttore, ossia: analizzare, studiare e proporre un nuovo approccio rispetto alle potenzialità della Città Metropolitana. ‘Contrattare, contrattare, contrattare’, per Rosi Perrone, è il mantra della Cisl, e lo farà ad oltranza. L’UST di Reggio, si è dato un tempo per vedere i risultati, dopo del quale, sarà conseguente e metterà in campo ogni strumento sindacale o manifestazione – anche eclatante – di protesta, per sostenere le proposte avanzate. La segreteria provinciale, crede che ci sia una possibilità di riscatto per questo Sud e si avvarrà di ogni azione etica, solidale e legale perché si manifesti nella sua piena totalità. Rosi Perrone assicura che lavorerà duramente affinché il sindacato – nonostante un duro contesto storico – possa ridare speranza nel futuro, e che sappia parlare ai giovani, coinvolgendoli; e che sia in grado di partecipare alla costruzione del progresso; un sindacato dunque, strumento di evoluzione, di libertà, di democrazia, di pace.