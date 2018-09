Reggio Calabria – D’Ascoli e Pizzimenti (FI) su costo spettacoli festa di Madonna

Condividi

“Sindaco Giuseppe Falcomatà, come maigli spettacoli di festa di Madonna vengono pagati il 130 per cento in più rispetto alle altre Città Italiane ? ”.

È quanto affermano in una nota congiunta Giuseppe D’Ascoli, candidato sindaco consigliere comunale FI, e Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria – spiegano gli azzurri – Ermal Metaa Reggio costa 68.000 euro in altre Città d’Italia da 28 a 31mila. Renzo Arbore 110.000euro in altri luoghi non più di 70.000perché queste differenze sostanziali di prezzi ? ”.

Il candidato sindaco D’Ascoli ormai è in piena campagna elettorale con Nuccio Pizzimenti che detta la linea del Coordinamento Enti Locali FI, in piena sintonia anche con esponenti di primo livello del partito nazionale, pertanto chiedono conto al giovane primo cittadino reggino: “Falcomatà chiarisca alla Città il perchè di questa differenza di prezzo – gli azzurri rilanciano – si tratta di incapacità a contrattare con gli impresari oppure c’è dell’altro ? – è evidente che la triste realtà dei fatti – nell’uno e nell’altro caso dimostra una responsabilità palese, che dovrebbe portare allo scioglimento della inadeguata Amministrazione comunale”.

I forzisi attaccano pesantemente Falcomatà evidenziando una cattiva gestione amministrativa che è sotto gli occhi di tutti, ed altresì dichiarano: “Siamo in una Città dove le urgenze e le emergenze hanno preso il sopravvento e non possiamo più assistere ad alcuno sperpero di denaro pubblico. Il danno erariale oltre ad essere un reato penale ed un illecito contabile , nel caso di Reggio Calabria è un vero e proprio atto immorale, degno delle dimissioni del Sindaco Falcomatà ”.

Concludono gli esponenti del partito del presidente Silvio Berlusconi, in cui si nota ormai il Dott. Giuseppe D’Ascoli interpretare a pieno titolo il ruolo di candidato a sindaco della Città di Reggio Calabria con Nuccio Pizzimenti, rappresentante anche di una politica di prossimità con la gente che esprime le istanze del territorio, i due Forzisti con un considerevole gruppo, continuano una lucida e determinata azione politica, rispondendo con i fatti a chi tenta di ostacolare azioni concrete di buona politica per la Città, e non manca ancora una saggia domanda al Sindaco Falcomatà: “Come si fa a chiedere sacrifici ai reggini, vessandoli oltremodo con tasse, imposte e balzelli vari, quando i soldi pubblici sono poi amministrati con così tale leggerezza e superficialità? Ad Arbore e Meta non sarà sembrato vero di poter guadagnare così tanto di più rispetto ad altre Città”!