Reggio Calabria – convegno Sica “Il ruolo della Chimica Agraria”

Condividi

I docenti dell’area di Chimica Agraria del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizzano il XXXVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) dal titolo “Il ruolo della Chimica Agraria per la gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali”.

L’evento si terrà presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dal 24 al 26 settembre 2018 e ospiterà ricercatori e studiosi di fama nazionale ed internazionale.

Il programma scientifico del convegno si articola in tre sessioni che affronteranno tematiche inerenti al sistema suolo, al sistema pianta e alle implicazioni ambientali risultanti dall’impatto antropico sui sistemi agrari e forestali.

Ciascuna sessione sarà introdotta da una relazione ad invito presentata da uno studioso di fama internazionale e potrà essere motivo di confronto e di approfondimento scientifico di problematiche di interesse sia per il Dipartimento di Agraria sia per l’intera comunità scientifica dell’ateneo, nell’articolarsi delle sue competenze.

La partecipazione alle sessioni scientifiche è aperta al contributo di ricercatori, studiosi, colleghi, dottorandi di ricerca, professionisti e operatori del settore, attenti a cogliere il contenuto innovativo dei contributi scientifici che saranno presentati al Convegno, e che potranno tradursi in opportunità di crescita per l’Università degli Studi Mediterranea e per il territorio nel quale essa opera.

Per maggiori informazioni visitare il sito vedi link

Link: https://sica2018.azuleon.org/