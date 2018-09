Reggio Calabria – Conclusa la manifestazione “Sport in piazza”

Condividi

Si e’conclusa la manifestazione organizzata dal Circolo Crucitti denominata “Sport in Pazza” dove ha visto come protagonisti i bambini della citta’ che per due giorni ( Sabato 22 e Domenica 23 settembre )si sono appropriati di Piazza Duomo.

Sono stati allestiti diversi campetti polivalenti e proposte diverse discipline sportive quali il tennis , il calcio , il Taekwondo e lo Sport a Misura di Bambino.

Grande la partecipazione all’evento di oltre 300 presenze nelle due giornate .

E’ doveroso ringraziare tutto lo staff del Circolo Crucitti che in maniera del tutto gratuita hanno regalato due giornate ricche di emozioni dove i bambini sin dai 4 anni si sono alternati nelle varie postazioni sportive.

Da oltre 20 anni il Circolo Crucitti propone lo sport in piazza non solo in Provincia con oltre 20 comuni , ma anche in piazze nazionali ( Genova , Roma ,Brescia ,Pisa , Messina , Cagliari, Rimini …)

…non ci rimane altro che continuare questo percorso ludico-sportivo e dare appuntamento alla nostra amata citta’ per il prossimo anno.