Reggio Calabria – Con “Resto al Sud” nuovi Fondi per l’imprenditorialità giovanile

Il 27 settembre a Reggio Calabria presso l’èHotel, via Giunchi 6, dalle ore 10.30 alle 13.00, Mail Boxes Etc. (MBE) organizza un incontro per presentare le risorse messe a disposizione da enti e istituzioni per favorire la creazione di nuove imprese.

Si parlerà del bando “Resto al Sud”, promosso da Invitalia con l’obiettivo di favorire l’autoimprenditorialità nelle regioni del Sud Italia.

Il Bando “Resto al Sud” ha una dotazione finanziaria di 1.250 milioni di euro. Si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano sviluppare un business legato alla produzione di beni e servizi.

Gli incentivi previsti dal bando riguardano interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa), impianti, attrezzature, macchinari nuovi, programmi informatici e servizi di telecomunicazioni, altre spese utili all’avvio dell’attività. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono un contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa, e un finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Il finanziamento bancario deve essere poi restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento.

Durante l’incontro i partecipanti riceveranno tutte le informazioni utili per poter accedere al bando “Resto al Sud” e beneficiare di questa importante opportunità.

MBE, tra le maggiori reti al mondo di negozi in franchising che offre servizi di spedizione, micro-logistica, grafica, stampa e comunicazione a supporto delle attività di aziende e privati, illustrerà la sua opportunità imprenditoriale. La Regione Calabria, rappresenta, da sempre, un territorio strategico per la Rete MBE. Si tratta, infatti, di un territorio che presenta molte realtà interessanti dove avviare nuovi Centri MBE.

Nel corso del workshop, il Concessionario di Area MBE Giovanni Semeraro fornirà dati e numeri sui piani di sviluppo nel territorio.

L’incontro è gratuito previa iscrizione all’indirizzo:

https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/1141918209