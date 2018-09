Reggio Calabria – Buone notizie per Cinquefrondi

Condividi

Il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso e le richieste che Camassambiente spa aveva avanzato avverso la mia ordinanza del 11.05.2018 con la quale avevo impedito alla stessa di interrompere il servizio e licenziare i lavoratori.

Ringrazio l’Avvocato Roberto Fidale che ha difeso con grande professionalità e passione le ragioni del nostro ente portando questo risultato .

Una vittoria importante che dimostra che il bene comune e pubblico può (e dovrebbe) prevalere sull’interesse privato. Sono orgoglioso di aver difeso, con coraggio, dei padri di famiglia e la mia Cinquefrondi, di averlo fatto in modo concreto e di aver dimostrato che è possibile non abbassare la testa davanti ai privati.

Giornate come oggi danno un senso vero al mio ruolo ed al mio percorso e dimostrano che la politica, quella vera, può essere servizio per i cittadini.