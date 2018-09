Reggio Calabria – Avviati i lavori per riqualificare Piazza S.Anna

Condividi

“Dopo anni di incuria e abbandono, finalmente la centralissima Piazza S. Anna avrà nuova vita, dicono commercianti e cittadini del quartiere. In questi ultimi anni – continuano gli stessi – abbiamo avviato delle importanti interlocuzioni con l’amministrazione comunale ed in modo particolare con il consigliere Filippo Quartuccio al quale, altresì, abbiamo rappresentato le diverse situazioni di difficoltà che viveva il quartiere determinate dalle condizioni nefaste in cui la piazza ha versato per tanto tempo. Interlocuzione che si è rivelata fruttuosa in quanto lo stesso ha assunto da subito un impegno che, di fatto, ha portato a termine.

Ci sentiamo dunque di affermare che, nonostante le diverse sfaccettature assunte dalla società odierna, l’unico modo per far fronte concretamente ai problemi dei cittadini sia la via del dialogo con le istituzioni locali che, proprio perché elette dal popolo, devono farsi portatori degli interessi di questo ed il bene di tutta la comunità al fine anche di creare quelle condizioni di sintonia e sinergia tra i cittadini utili per una quotidianità più serena”.