Reggio Calabria – Augusto Favaloro sbarca su Musicraiser

Augusto Favaloro, sbarca su Musicraiser, la prima piattaforma online di crowdfunding dedicata esclusivamente a progetti musicali. L’obiettivo è quello di raccogliere i fondi necessari al lancio del primo album che uscirà a Dicembre 2018.

Noto per la hit estiva “Tapis Roulant”, il cantautore reggino, ha scelto di lanciare la raccolta fondi online per coprire così i costi della realizzazione del primo disco, coprire le spese di sala di registrazione, missaggio, mastering, stampa e produzione del videoclip musicale.

Nella pagina Musicraiser dedicata a Favaloro si potranno quindi ricevere aggiornamenti sull’andamento della campagna, ascoltare in anteprima i provini delle nuove canzoni e soprattutto essere protagonisti del progetto . Come? Sostenendo Augusto acquistando in anteprima il nuovo album in formato digitale, su cd o vinile in abbinamento alla t-shirt personalizzata o addirittura richiedere un concerto privato e una canzone in esclusiva.

La storia musicale di Augusto Favaloro inizia nel 2006, con la band “Sfere Cristalline Concentriche”. Grazie al singolo “Un bacio cos’è”, vince il concorso organizzato dal Corriere della Sera che gli permette di suonare in tutta Italia, facendosi conoscere anche attraverso le radio e la televisione. Successivamente lancia il singolo “Vola Silvio Vola”, brano ironico su Berlusconi, ed il videoclip “Non uccidere John Lennon”, premiato da Caterina Caselli come miglior video indipendente. Nel 2016 pubblica l’EP “Normale?” a cui fa seguito un tour di un anno e nell’estate 2018 registra la hit estiva “Tapis Roulant”, brano ilaro-tragico sulla città di Reggio Calabria.

I fan avranno 60 giorni per sostenere il progetto. Sarà sufficiente recarsi su https://www.musicraiser.com/it/projects/11352-il-mio-primo-album nella pagina dedicata a Favaloro e scegliere quale “ricompensa” acquistare. Inoltre il progetto è stato inserito nella Musicraiser Accelerator Summer, il programma ideato da Musicraiser e che permette di ottenere sino ad un contratto discografico.