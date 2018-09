Reggio Calabria – Appuntamento promosso dall’Anassilaos

Condividi

Giovedì 27 settembre alle ore 16,45 in Reggio Calabriapresso la Villetta Pietro De Nava, promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con il Comune di Reggio Calabria e la Biblioteca De Nava, nell’ambito dei “Giovedì in Biblioteca”, si terrà l’incontro con il poeta, scrittore e animatore culturale Franco Araniti, reggino, ma da molti anni trasferito a Cosenza, che presenterà reggino la sua ultima fatica letteraria, “Iddha Esti”, la immortale “Signora” che attraversa tutti i racconti dell’opera e accompagna la nostra esistenza. “Lampija e tronija ‘nta spera ru suli? Brisci storta ‘sta jurnata”. Come scrive Ada Celico non si può prescindere, nella raccolta di racconti di Franco Araniti, dal citare il dialetto. Se ci sono lampi e tuoni, mentre brilla il sole, inizia brutta la giornata. E, difatti, il filo conduttore di tutti i racconti è Iddha, Lei, la Grande Signora, colei che, col suo apparire, prende a calci e morsi la Vita. L’autore affronta, ancora una volta, l’ardua impresa di mescolare, sapientemente, linguaggi atavici e lingua attuale. Il connubio è fascinoso, incalzante, con una serie di flashback che seguono il ritmo di una ballata. Avanti, indietro, poi di lato, destra, sinistra, ancora avanti. Generi letterari volutamente diversi, anche contaminazioni di noir, di racconto storico, di giallo. Così la scrittura spumeggia, s’intreccia e si avvita a chi legge, crea attesa di sapere cosa viene dopo, sfocia in un’arsura che il lettore e la lettrice devono per forza colmare. A presentare il volume sarà la prof.ssa Francesca Neri. Introdurrà la Dr.ssa Daniela Scuncia.