Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Mercoledì 5 settembre 2018, alle ore 21:00, nel Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta, per la prima volta nella nostra città, il volume La Missione crea comunione.Dall’Africa un nuovo paradigma per l’annunciodi P. Domenico Arena, Ed. EMI,Bologna. Introduce l’incontro il dott. Francesco Massara, già segretario provinciale e regionale delle Acli. Parlerà del libro e della sua esperienza come missionario in Africa

Padre Domenico Arena, religioso dei Missionari Oblati di Maria Immacolata. Nel libro di Padre Arena sono riproposti tre saggi che approfondiscono l’idea teologica della «comunione missionaria», così come è stata espressa per la prima volta in forma magisteriale da Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica Christifideles laici. Il primo saggio ripercorre la storia della comunione missionaria prima e dopo il Vaticano II, sulla base di un cammino che si esprime in una spiritualità intesa come capace di portare i cristiani alla santità di vita. Il secondo saggio si propone di dare un fondamento biblico alla visione che unisce missione e santità, confermando l’importanza prioritaria che spetta alla parola di Dio in ogni impresa missionaria. Il terzo saggio si propone di coniugare la comunione missionaria con la missione nel mondo globalizzato contemporaneo, in particolare con l’interculturalità. Padre Domenico Arena, durante la sua lunga attività di missionario è stato nel Senegal dal 1979- 2003, parroco della missione de Nguéniène, Dakar dal 1982-1988, consigliere della delegazione OMI del Senegal dal 1991-1994, Superiore comunità-distretto Kaffrine – Koungheul – Koumpentoum dal 1991-1994, membro della Commission National du Dialogue Islamo-Chrétien dal 1992-1994,Superiore della Délégation OMI del Sénégal dal 1994-2000. Padre Arena è stato professore d’Islamologia presso il Philosophât Saint Augustin de Dakar et d’Histoire de l’Eglise all’Internovitiat des Religieuses du Sénégal dal 2001-2003,Direttore dell’Institut Africain des Sciences de la Mission dal 2005-2008,Professore di Missiologie all’Institut Africain des Sciences de la Mission dal 2005-2016. Padre Arena, attualmente insegna missiologia in Italia.