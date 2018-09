Reggio Calabria – Ad Ecolandia percorso di formazione per educatori e insegnanti

Condividi

Venerdì 28 settembre dalle 17.30 alle 19.30, conversazione al Forte Gullì sul tema: “Siamo pronti per lo 0‐6? Servizi per la prima infanzia e domanda educativa del territorio”.

Un’occasione per fare il punto da una prospettiva inconsueta (quella della domanda e delle sue caratteristiche) sull’offerta educativa per la prima infanzia, tema d’attualità per le recenti novità legislative e per lo svantaggio sofferto in particolare dalle regioni meridionali. Parteciperanno alla discussione, fra gli altri, le dirigenti scolastiche Maria Giuliana Fiasché, Teresa Marino, Simona

Sapone; Tina Bruzzese (Nuova Fism); Nunzia Saladino (Action Aid); Antonella Sarlo (DARTE Università

Mediterranea). Raccoglierà esperienze e suggestioni Elisabetta Beolchini, coordinatrice delle attività dell’Opera nazionale Montessori.

Gli incontri sono aperti a tutti e l’accesso al parco per i partecipanti è libero.

Il Movimento di cooperazione educativa rilascerà attestato di partecipazione in quanto soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola: Direttiva n° 170/2016 (R.Q. n° 753 1-dic-2016).