Pizzo – BOOM DI ISCRIZIONI AL KALABRIA COAST TO COAST

I numeri ci sono tutti, è proprio il caso di dirlo! 300 richieste di partecipazione arrivate in pochissimi giorni, tanto che gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni con largo anticipo, nonostante le richieste continuino ad arrivare.

Ma i numeri ci sono tutti anche per immaginare che quella del 23 settembre sarà un’ esperienza travolgente, infatti nella sede operativa di Kalabria Trekking si lavora ancora senza sosta, e le novità di questa sesta edizione sono tante. A partire dal fotocontest (info e regolamento su www.kalabriatrekking.it/ctc) che premierà la foto più votata sulla pagina Facebook dell’ associazione, fino alla musica, ai prodotti d’ eccellenza del territorio e tanto altro che verrà ufficializzato durante la conferenza stampa di presentazione della VI Edizione del Kalabria Coast to Coast, il 14 settembre alle ore 11 presso il Castello Murat di Pizzo.

“E’ il segnale che in Calabria cresce la passione per l’ escursionismo ma soprattutto la voglia di conoscere questa meravigliosa terra, soprattutto da chi la vive quotidianamente e chissà magari, questo può essere il primo passo per cominciare anche ad amarla, rispettarla e difendere” dice orgogliosamente Lorenzo Boseggia, calabrese di adozione e Presidente di Kalabria Trekking.

“La nostra priorità, oltre a dare la possibilità agli escursionisti di godere delle emozioni che solo la natura sa donare, è quella di far camminare tutti in sicurezza e fornire, laddove è necessario, assistenza e supporto, per questo motivo preferiamo non superare i 300 partecipanti. Ma il numero simbolo però di questa edizione è sicuramente il 710, ovvero il numero che identificherà a breve il Kalabria Coast to Coast nel Catasto dei Sentieri CAI” conclude con grande soddisfazione Boseggia.