Pizzimenti: “Palazzo di Giustizia, Falcomatà e Muraca incapaci a gestire i lavori”

Condividi

“A causa dei silenzi del giovane Sindaco Giuseppe Falcomatà, e dell’Ass. ai lavori pubblici Giovanni Muraca incapaci a gestire i processi per il completamento dei lavori del nuovo Palazzo di Giustizia, siamo costretti ancora una volta a ritornare sull’argomento in oggetto”.

È quanto afferma Nuccio Pizzimenti, del Coordinamento Provinciale Enti Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’esponente di Forza Italia, desidera notizie sulla strategica opera pubblica, e ritiene che la “svolta” silenziosa in atto crea solo danni alla Metro City: “Falcomatà e Muraca non possono stare in silenzio, l’impresa Passerelli S.P.A. è pronta a licenziare tutto il personale alle proprie dipendenze e chiudere il cantiere, ed aprire un contenzioso giudiziario con il Comune”.

Incalza Pizzimenti “Il modo superficiale di amministrare del Sindaco non ci lascia per nulla tranquilli, nell’interesse della Città chiediamo di comprendere cosa ha provocato il fermo dei lavori, anche perché non si può giocare sulla prestigiosa opera pubblica e sul lavoro delle persone che al momento vivono con ansia la situazione in essere”.

Conclude Nuccio Pizzimenti “Il giovane Falcomatà non può pensare di amministrare la Città come fosse casa sua, vedi anche la pratica Miramare, dovrebbe dare risposte concrete con la sua maggioranza, in quanto le scelte sbagliate ricadono negativamente sui Cittadini, ormai stanchi di vedere troppa inadeguatezza amministrativa in atto.

Pertanto attendiamo urgente risposta anche in merito a quanto è stato versato all’impresa come acconto per l’inizio lavori, alla firma del contratto”.