Pietro Molinaro confermato presidente Coldiretti Calabria

Pietro Molinaro è stato confermato all’unanimità presidente di Coldiretti Calabria per il quinquennio 2018-2023.

L’elezione è avvenuta durante l’assemblea Regionale che si è svolta in un agriturismo e dopo una intensa fase dei rinnovi dirigenziali delle Federazioni Provinciali. E’ stato eletto anche il nuovo Consiglio della Coldiretti Calabria, formato dallo stesso Pietro Molinaro e da : Stefano Bivone (vice presidente), Fabio Borrello, Franco Aceto, Vincenzo Abbruzzese, Antonio Genovese, Andrea Cefalù, Giuseppe Lavorata, Salvatore Quattrone, Giuseppe Porcelli, Pasquale Russo, Franco Fazio. Faranno parte di diritto del Consiglio Rita Licastro (Donne Impresa), Erika Lopez (Giovani Impresa), Elvira Leuzzi (Pensionati). Presidente dei Probiviri Fonsi Antonino e dei Revisori Alessandro Guzzo. Molinaro nel ringraziare tutti i dirigenti presenti, con una larghissima maggioranza di giovani, ha evidenziato la strategia lungimirante, estensiva ed espansiva di questi anni della maggiore organizzazione agricola Nazionale e Regionale che è cresciuta nei numeri e nell’appeal e reputazione verso le Istituzioni e società. Nel sottolineare altresì un sempre più stretto rapporto tra etica delle convinzioni ed etica della responsabilità ha annunciato un impegno particolare per l’affermazione della legalità a tutto campo in particolare per sconfiggere lo sfruttamento della manodopera assicurando il reddito giusto agli agricoltori.