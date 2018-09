Palmi (Rc) – Sopralluogo presso il Ponte Petrace

Condividi

Sopralluogo presso il Ponte Petrace per verifiche dello stato di sicurezza delle strutture.

Nella giornata di mercoledì 5 settembre 2018, la nostra Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore ai LLPP Arch. Consuelo Nava, ha partecipato alla visita di sopralluogo presso il Ponte Petrace, svoltosi alla presenza del Vice Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Andidero, di un tecnico dell’Anas e dei tecnici della Polizia Stradale di Villa San Giovanni. Durante il sopralluogo, visionando impalcato stradale e strutture sottostanti, si è potuto apprendere dal tecnico dell’Anas riferimenti in merito ai recenti lavori di manutenzione e rinforzo strutturale conclusisi nel 2017, che rendono l’infrastruttura adeguata, in visibili condizioni di sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato la fasciatura dei pilastri degli archi di sostegno con malte rinforzate e fibre di carbonio e la giustapposizione sottomanto dei giunti meccanici, oltre che le opere atte allo smaltimento delle acque. La nostra Amministrazione relazionerà, per quanto richiesto, agli uffici della Prefettura territoriale di Reggio Calabria su tale recente attività manutentiva e sullo stato di sicurezza attuale, procedendo inoltre a richiedere ad Anas Calabria la documentazione tecnica relativa agli interventi verificati durante il sopralluogo, al fine di riscontrare con ulteriori accertamenti lo stato di sicurezza del Ponte Petrace, infrastruttura di competenza territoriale del Comune di Palmi e Gioia Tauro e gestionale e manutentiva dell’Anas Calabria, già accertato durante il sopralluogo.